Scontro tra due auto in galleria Traffico bloccato per un’ora 

Traffico in tilt sulla nella galleria comunale di Pratosardo dove sono in corso i lavori e la circolazione è deviata in un’unica corsia a doppio senso di marcia. L’incidente, senza feriti gravi, ha coinvolto due auto. All’origine potrebbe esserci una distrazione: la vettura che viaggiava direzione Nuoro ha invaso la corsia opposta sbattendo contro l'auto che viaggiava in direzione Siniscola.

I due conducenti, di 56 e 69 anni, hanno riportato solo qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Nuoro che hanno liberato la carreggiata rimettendola in sicurezza e la Polstrada per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per almeno un ora.

