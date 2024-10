Scontro tra due auto: anziani coniugi feriti in via Leonardo da Vinci 

Tre ambulanze sono state necessarie nella serata di ieri per soccorrere altrettante persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via Leonardo da Vinci, che è il nome nella toponomastica del tratto quartese della Provinciale 17 litoranea per Villasimius.

I mezzi di soccorso sono stati inviati dalla centrale del 118, ma a quanto risultava nella tarda serata di ieri nessuno dei feriti sarebbe in condizioni preoccupanti. Quel che si sapeva ieri nella tarda serata è che l’incidente ha coinvolto due diversi veicoli, sui quale viaggiavano appunto tre persone.

Gli equipaggi del 118 hanno soccorso un uomo di 74 anni e sua moglie di 68, che hanno riportato ferite giudicate non gravi: erano rispettivamente conducente e passeggera di una delle auto coinvolte. Per il terzo ferito, alla fine non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso, dove invece sono stati inviati i mezzi che trasportavano gli anziani coniugi.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e agevolato le manovre del 118 per soccorrere le due persone rimaste ferite nell’urto, che pare essere stato piuttosto violento. Nel frattempo, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia e la Polizia locale quartese.

RIPRODUZIONE RISERVATA