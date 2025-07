Scontro tra due auto all’incrocio di via Ogliastra 

Momenti di apprensione, ieri mattina a Carbonia, per un incidente stradale. Intorno alle 11 due autovetture si sono scontrate all'incrocio tra via Deffenu e via Ogliastra. Le due auto coinvolte sono una Fiat Panda con alla guida Giovanna Piras di Carbonia che percorreva via Deffenu e una Nissan Qashqai condotta da Stefano Desogus di San Giovanni Suergiu che percorreva via Ogliastra. È stata quest’ultima autovettura, dopo lo scontro, ad andare a sbattere contro un’abitazione e danneggiando un muretto; poi si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata. Le prime immagini immediatamente successive all’incidente lasciavano presagire il peggio ma fortunatamente pare che nessuno abbia riportato gravi conseguenze. Le dinamiche verranno accertate dalle forze dell’ordine giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze, una la medicalizzata dell’ospedale Sirai l’altra dell’associazione Auser. Grande spavento anche per gli abitanti delle vie limitrofe che si sono recati in strada dopo aver sentito il botto. Secondo alcuni di loro in quella zona della città spesso le autovetture viaggiano ad alta velocità mettendo a rischio anche l’incolumità dei passanti e delle macchine parcheggiate.

RIPRODUZIONE RISERVATA