Scontro tra Comune e hotel 

Comune di Alghero contro il Condominio Hotel Capo Caccia per la questione della “fascia tagliafuoco” che la società proprietaria della struttura ricettiva avrebbe eseguito senza autorizzazione. Succedeva nel 2020 quando, nell’area esterna dell’albergo, come accertato dagli uomini della forestale, era stata fatta piazza pulita di pini e ginepri, lentischio e rosmarino, lasciando il nudo terreno per circa un ettaro. «Più che una mitigazione del rischio di incendio, un taglio del sottobosco», commentano dagli uffici comunali.

Carte bollate

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale era intervenuto subito per mettere il cantiere sotto sequestro e denunciare i responsabili. Il giudizio in sede penale sta correndo parallelamente ad un procedimento davanti al Tar. L’ente pubblico algherese è stato infatti chiamato a difendersi per aver rigettato una istanza di accertamento di conformità presentata dal Condominio Hotel Capo Caccia. L’avvocatura comunale sta già preparando le carte per il primo round. Resta in vigore, intanto, l’ordinanza emanata dal sindaco per il ripristino dello stato dei luoghi, con un massiccio rimboschimento. «Fin dall’inizio l’Amministrazione è stata attenta e ha seguito molto da vicino questa vicenda, accaduta, tra l’altro, in una zona delicatissima», dice subito l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras. «Stiamo andando avanti con gli atti e ricordiamo pure che l’ordinanza di rimboschimento è tuttora valida», avverte: «Ci auguriamo, quindi, che tra settembre e ottobre la società provveda a onorare l’impegno. Nel frattempo pare che stiano tentando con tutti i mezzi di cui dispongono di allungare i tempi. Ma i nostri occhi sono sempre puntati su Capo Caccia».

La struttura

L’albergo di Capo Caccia era stato venduto all'asta al settimo tentativo nel 2019 per tre milioni e 140mila euro. Era chiuso da anni. Nel 2020 erano iniziati i lavori per il rilancio. Incastonato nella Baia delle Ninfe, il complesso alberghiero risulta costituito da un centinaio di camere, più ristorante, cucina, discoteca, piscina e terrazzo panoramico, in un’area di interesse comunitaria, all’interno del parco di Porto Conte. La notizia del taglio della vegetazione antica, avvenuto probabilmente durante una sola notte, aveva provocato rabbia e indignazione. Le associazioni ambientaliste si dicono pronte a costituirsi parte civile, mentre l’argomento era approdato persino in Parlamento con una interrogazione dell’allora deputata Paola Deiana.

