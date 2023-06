Scontro tra camper e camion,  cinque feriti e traffico in tilt 

Ancora paura sulla sulla 554 dove una famiglia di turisti tedeschi – padre, madre e i tre figli minori – è rimasta ferita dopo che il camper su cui viaggiavano si è scontrato con un camion.

Fortunatamente nessuno di loro è grave: tutti e cinque sono stati ricoverati per accertamenti. Immediato l’allarme lanciato con l’arrivo delle ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco e del carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilevi di legge. i cinque feriti sono stati tutti accompagnati in ospedale in codice giallo: guariranno in 15 giorni, salvo complicazioni.

L’incidente si è verificato verso le 14 in un momento di traffico particolarmente intenso sulla 554: lo scontro è stato violentissimo e per alcuni minuti si è temuta la tragedia. Allertata anche la sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. La Squadra di pronto intervento è subito arrivata sul posto provvedendo alla messa in sicurezza dei due mezzi, con particolare attenzione al camper dotato di servizi alimentati a gas Gpl e batterie supplementari. Per fortuna non c’è stata alcuna esplosione.

Lungo statale si creata la solita lunga coda di auto con pesanti disagi per gli automobilisti in transito. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente dopo la rimozione di camion e camper.

RIPRODUZIONE RISERVATA