Sassari.
02 settembre 2025 alle 00:27

Scontro tra bus Atp e furgone, lievemente ferite tre passeggere  

Finestrini disintegrati e tre donne ferite. È parte del bilancio dello scontro avvenuto ieri, dopo le 13.30 in corso Cossiga, tra un autobus della linea Atp e un furgone. Secondo una prima ricostruzione il secondo mezzo stava facendo marcia indietro quando, per cause in corso di accertamento, è stato speronato dal primo che procedeva in direzione di viale Dante. “Sembrava una bomba”, ha commentato un testimone.

Le schegge hanno ferito tre passeggere condotte al pronto soccorso per sicurezza ma le cui condizioni non destavano preoccupazione. Il furgone ha riportato danni ingenti. A intervenire sul posto la polizia locale che dovrà adesso risalire a eventuali responsabilità. (e.fl.)

