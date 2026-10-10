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11 ottobre 2026 alle 00:41

Scontro tra autobus e camion in piazza Yenne: vetri in frantumi, ferito uno dei passeggeri  

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Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri in piazza Yenne quando, intorno alle 11, un autobus del Ctm si è scontrato con un camion. L’incidente è avvenuto davanti alla statua di Carlo Felice, all’altezza di via Manno, in direzione via Santa Margherita.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra i due mezzi sarebbe stato laterale. In seguito alla collisione è andata in frantumi parte del vetro sul lato sinistro del bus. Alcuni frammenti hanno colpito anche uno dei passeggeri a bordo del mezzo. È rimasto ferito, ma non in condizioni gravi, tanto che non è stato nemmeno necessario l’intervento del 118.

Sul posto sono arrivate subito dopo le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi di rito. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, anche per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico in tutta la zona durante le operazioni dei poliziotti, che si sono occupati anche di gestire la viabilità. Gli altri passeggeri del Ctm se la sono cavata con grande spavento. Erano a bordo di un mezzo della linea 8, una tra le più frequentate dai cittadini per spostarsi in centro.

Preoccupati anche i tanti presenti in piazza Yenne che hanno assistito alla scena. Fortunatamente, come accertato anche dagli agenti della Polizia Locale, le conseguenze dell’incidente non sono state gravi.

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