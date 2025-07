Scontro tra auto, tre feriti 

Violento scontro tra due auto alle porte di Siliqua, il bilancio è di tre feriti in codice giallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,45 di ieri, sulla Sp 90 Due le auto coinvolte, un’Opel Corsa, condotta da Giulia Argiolas, 20nne di Siliqua, e una Ford Fiesta, con a bordo Susanna e Orazio Farci, di 63 e 70 anni, entrambi di Sant’Anna Arresi. Per cause da accertare, sono entrate in collisione finendo poi fuori strada. I feriti sono stati soccorsi dal 118, mentre, i vigili del fuoco di Iglesias hanno messo in sicurezza i due mezzi. Sul posto i carabinieri della stazione di Domusnovas e i colleghi del Nucleo radiomobile di Iglesias, impegnati nel blocco del traffico sulla Provinciale per consentire le operazioni di soccorso. I feriti (non gravi) sono stati trasportati nell’ospedale Sirai di Carbonia e nel Policlinico di Monserrato. (a. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA