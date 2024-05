Scontro tra auto: traffico paralizzato e disagi sulla 195 

Due ore incolonnati lungo la Strada statale 195, con le auto costrette a procedere a passo d’uomo a causa di un tamponamento che ha provocato grossi disagi alla circolazione. Ormai è la cronaca di un disagio annunciato: basta un banale incidente stradale, e l’unica arteria viaria che unisce il capoluogo ai centri della costa sud occidentale dell’Isola va completamente in tilt.

Lo scontro che ieri ha paralizzato dalle 9 alle 11 il traffico sulla Sulcitana è avvenuto al chilometro 11,700, tra Frutti d’Oro e Località Picciau. Una Fiat Panda, diretta verso Pula, ha tamponato una Fiat 500: l’impatto è stato violento, il passeggero dell’auto che procedeva davanti è stato accompagnato al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Capoterra che, oltre ad aver eseguito i rilievi di legge, hanno regolato il traffico lungo la Sulcitana. L’ennesimo incidente sulla Statale 195 ha messo in evidenza, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la fragilità della strada che da Cagliari porta al polo industriale più importante dell’Isola e alla zona turistica più rinomata del sud Sardegna. Con la stagione estiva alle porte, la preoccupazione di residenti, aziende e operatori turistici è che episodi simili possano creare ulteriori disagi su una strada non adatta ormai da decenni a sostenere un traffico di veicoli simile.

