Scontro tra auto nella galleria: sei feriti portati in ospedale 

Tragedia sfiorata ieri mattina in galleria sulla nuova Orientale sarda con due auto che si sono scontrate frontalmente e con altre quattro macchine rimaste coinvolte nel drammatico incidente. Sei le persone coinvolte, tutte accompagnate in codice rosso in ospedale a bordo di ambulanze e con l’elisoccorso. Coinvolti Stefano Pisano, 43 anni, di Arzana e residente a Sinnai, e la moglie Carla di 42 anni, due minorenni di Villasimius e due turisti. Tutti sono ora fuori pericolo: quelli che stavano peggio (marito e moglie), se la sono cavati con fratture varie, gli altri con ferite meno gravi.

L’incidente si è verificato all’interno della galleria di Gutturu Frascu, in territorio di Castiadas anche se vicino a Solanas. Due auto si sono scontrate - pare – per una invasione di corsia col coinvolgimento immediato di altre tre macchine. Gravi i danni, tantissima la paura con l’allarme che è stato immediato. Sul posto, la Polstrada, i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito, i vigili del fuoco, 5 ambulanze, l’elisoccorso, tecnici e operai dell’Anas. Sei i feriti recuperati nel tunnel trasferiti poi al Brotzu e al Policlinico.

Pesanti i disagi per gli automobilisti con la galleria rimasta chiusa per poco più di tre ore e con il traffico deviato da un lato per Santa Barbara e Solanas, e dall’altro per Castiadas.

