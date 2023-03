Scontro tra auto, muore 84enne 

Lo scontro è stato inevitabile. La donna Maria Albina Testa, 84 anni, è morta sul colpo, imprigionata dalle lamiere contorte della sua macchina. Un impatto terribile. Fortunatamente, il conducente del suv è rimasto, invece, illeso. L’allarme è stato immediato: sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Villaputzu e del nucleo radiomobile della compagnia del Sarrabus, i vigili del fuoco della sede di San Vito e le ambulanze del 118. Per la donna non c’è stato nulla da fare. A fare il riconoscimento è stato il convivente, l’ex guardia giurata Eugenio Zucca, ottantaduenne di Villaputzu.

Era nata ad Asmara in Etiopia da genitori italiani. Una decina di anni fa si è trasferita da Milano a Villaputzu. Ieri, la donna che spesso girava nella zona in bicicletta ha trovato una orribile morte a “Prumari” di Porto Corallo. Si era recata in un suo terreno, viaggiava da sola alla guida della Ford: è uscita da una stradina sterrata proprio mentre sulla strada provinciale che da Villaputzu si collega a Porto Corallo sopraggiungeva un suv condotto da un pescatore del paese.

La tragedia

I soccorsi

A liberare la donna dalle lamiere sono stati i vigili del fuoco. La salma è stata poi trasferita nel cimitero del paese. I funerali, probabilmente, dovrebbero essere celebrati domani. Maria Albina Testa era conosciuta e stimata. A Villaputzu era diventata di casa: amava la campagna, amava l’ambiente e la vita ed era cordiale con tutti.

Il lutto

Lo stesso sindaco Sandro Porcu ha manifestato il suo dolore pubblicando un post nel suo profilo Facebook: «Profondamente rattristato dalla gravissima notizia della morte della nostra concittadina coinvolta in un tragico incidente nella strada provinciale che collega il paese alla località di Porto Corallo. Mi dispiace tantissimo, una bruttissima notizia che non avrei mai voluto apprendere. Le mie più sentite condoglianze ai familiari, ai parenti e amici». Maria Albina Testa, come racconta lo stesso sindaco, «aveva anche preso la residenza in paese. Tutti la conoscevano, si era fatta ben volere. Qui aveva davvero trovato ospitalità e la stima di tutti».

La strada

L'incidente si è verificato verso le 17,30. La donna stava tornando da un suo terreno. Quella stradina e la Strada provinciale le aveva percorse mille volte. Le conosceva benissimo. Improvvisa la tragedia: la donna che era al volante di una Ford sarebbe uscita dallo stop della strada di penetrazione agraria, proprio mentre sulla Provinciale 99, arrivava un suv: lo scontro, violentissimo, quasi frontale, è stato fatale alla pensionata che è morta sul colpo. Quindi l’allarme, l’arrivo di altri automobilisti, dei carabinieri, dei Vigili del fuoco, delle ambulanze, purtroppo inutili. Si è arrivati al riconoscimento della donna attraverso la targa dell’auto che ha consentito di risalire al convivente che si è recato sul luogo dell’incidente per il riconoscimento.

