Scontro tra auto in via Cagliari 

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per chi era all’interno delle auto. Ieri alle 9 alla sala operativa dei vigili urbani di Oristano è arrivata una richiesta di soccorso per un incidente accaduto a Ghilarza.

Una Fiat Panda che percorreva via Cagliari si è scontrata, ribaltandosi, con una Alfa Romeo Giulietta, che invece percorreva via Nessi. Due delle tre persone che occupavano la Panda sono riuscite ad uscire, mentre una signora è rimasta bloccata nell’abitacolo sino a quando i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono riusciti a estrarla dalle lamiere. Poi è stata affidata, in buone condizioni ma lievemente ferita, al personale del servizio sanitario giunto arrivato con due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri.

