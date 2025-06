Scontro tra auto, grave pensionato 

È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro Mario Fadda, pensionato 85enne di Siniscola rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la strada provinciale 3, all’uscita del paese in direzione La Caletta. L’uomo era alla guida della sua Peugeot 205 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta condotta da una giovane donna, anch’essa residente a Siniscola. L’impatto, violentissimo, è avvenuto intorno alle 11.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, gli agenti della Polstrada di Nuoro e una squadra dei vigili del fuoco da Murtas Artas, che hanno lavorato per estrarre l’anziano dalle lamiere accartocciate del suo veicolo.

Il pensionato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro, dove è stato subito trasferito in terapia intensiva a causa delle gravi lesioni riportate. La giovane alla guida della Ford Fiesta è rimasta leggermente contusa e ha ricevuto cure sul posto. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni predisposte su arterie secondarie. Gli agenti della Polstrada stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, esaminando i veicoli coinvolti e ascoltando eventuali testimoni. Le cause restano al momento da chiarire, ma l’impatto frontale ha evidenziato la potenziale pericolosità di quel tratto di strada, già segnalato in passato per situazioni critiche.

