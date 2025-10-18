Scontro tra auto, grave giovane mamma 

Lo scontro frontale tra le due auto è stato violentissimo. Improvviso. Il bilancio dell’incidente è grave: una mamma di 30 anni di Jerzu è in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari. La sua bimba di 9 mesi è rimasta illesa ma, per precauzione, è stata trasportata al Pronto soccorso di Lanusei. La giovane mamma, che ha riportato diversi traumi, è stata operata in Chirurgia d’urgenza e le sue condizioni restano gravi. Feriti anche gli occupanti della Ford Fiesta, due giovani di Jerzu, trasferiti in ambulanza all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

L’incidente

Erano passate da poco le 13 di ieri. Per cause ancora tutte da accertare, le due utilitarie si sono scontrate frontalmente lungo il vecchio tracciato della statale 125, all’altezza del chilometro 112+600, nella zona di Genna ’e Crexia.

Dopo l’impatto, la vecchia Fiat Punto, condotta dalla 30enne, è piombata sul guard rail e la giovane donna è rimasta incastrata fra le lamiere. I vigili del fuoco di Lanusei, allertati da un automobilista che transitava da quelle parti, hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per estrarla. L’intervento è durato diversi minuti.

La piccola

I soccorritori del 118, intervenuti su disposizione della centrale operativa di Sassari, si sono occupati anche della bimba, le cui condizioni sono apparse subito rassicuranti.

La piccola è stata affidata ai nonni, richiamati sul posto da alcuni conoscenti. Meno gravi rispetto a quelle della giovane mamma le condizioni dei due compaesani che viaggiavano sull’altra auto coinvolta, accompagnati tutti in ospedale per accertamenti.

L’elisoccorso

La mamma di Jerzu è rimasta sempre vigile e cosciente durante i soccorsi. Tuttavia le sue condizioni si sono manifestate subito preoccupanti, al punto che la centrale del 118 ha disposto l’invio dell’elicottero dell’Areus per un rapido trasferimento verso un ospedale adeguato a trattare il caso.

Dalla base di Elmas è decollato Echo Lima 3, arrivato nel territorio di Jerzu dopo una ventina di minuti.

La donna è stata trasferita a bordo del mezzo aereo che l’ha trasportata all’ospedale Brotzu dove per lei, dopo un primo accertamento in Pronto soccorso, si sono aperte subito le porte della sala operatoria.

Terminato il delicato intervento chirurgico, la paziente è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA