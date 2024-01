Scontro tra auto e moto, un 35enne finisce in ospedale 

Nuovo incidente stradale in città, dove ieri un uomo è rimasto ferito dopo uno scontro accaduto in via Roma.

Il 35enne Francesco Paulis viaggiava in direzione del centro a bordo di una moto che è andata a sbattere contro una Volkswagen T-Roc che procedendo in senso opposto si accingeva a svoltare in via Deffenu. Il fatto è accaduto intorno alle 13 di ieri. Notevoli disagi per il traffico che è rimasto bloccato per quasi un'ora.

Il motociclista è stato soccorso immediatamente e accompagnato all'ospedale Sirai di Carbonia con una probabile frattura al braccio e altre ferite in diverse parti del corpo, mentre il conducente dell'automobile è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Auser di Carbonia e in seguito anche l'ambulanza medicalizzata. Sempre ieri pomeriggio, intorno alle 17, si è verificato un altro incidente alla periferia della città. Un’automobile è finita fuori strada lungo la Provinciale 78bis. Il conducente di una Opel Corsa è stato soccorso dai medici del 118. Ha riportato ferite lievi.



