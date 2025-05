Sono finiti in ospedale, per fortuna con ferite non gravi, i conducenti di due veicoli rimasti coinvolti in un incidente avvenuto ieri tra largo Gennari e via Tuveri. Per ragioni ancora da chiarire, le due auto si sono scontrate finendo poi sulle banchine. I due feriti sono stati portati in codice giallo al Brotzu e al Policlinico dal 118. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.

