01 febbraio 2026 alle 01:03

Scontro tra auto: due bambini in pronto soccorso 

Un bambino di un anno e uno di sette sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Brotzu dopo un incidente tra due auto. È accaduto ieri sera in via Manara. Sul luogo dello scontro è subito intervenuto il personale del 118. Fortunatamente i due bambini, che si trovavano entrambi a bordo dello stesso veicolo, non sono in pericolo: non hanno riportato ferite di rilievo, ma sono stati comunque accompagnati nell’ospedale cagliaritano in via precauzionale, soprattutto per la dinamica del sinistro stradale.

Ancora da verificare la ricostruzione esatta dell’incidente. La madre dei due bambini, una 38enne alla guida di una delle due vetture, è rimasta illesa. Incolumi anche i due giovani che si trovavano nell’altra auto coinvolta nello scontro. Visitati dal personale del 118, non hanno riportato nessuna lesione.

