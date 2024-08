Scontro tra auto, cinque feriti 

Un’invasione di corsia e poi il devastante frontale tra due auto sulla statale 291 Variante A, al km1. Cinque i feriti, tra cui una giovane di 26 anni finita in Rianimazione. L’incidente è accaduto intorno alle 23 di lunedì sulla arteria che collega la Sassari-Alghero alla rotatoria di Rudas. Un tratto di rettilineo, a sole due corsie dove, per motivi ancora da chiarire, sono entrate in collisione un Honda Crv con a bordo una famiglia di turisti napoletani e una Toyota Yaris guidata da una ragazza sarda. Quest’ultima, 26 anni, nata a Cagliari ma residente a Sassari, è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata. La prognosi è riservata.

I soccorsi

La richiesta di soccorsi è arrivata alla sala operativa intorno alle 22.40. La polizia stradale si è precipitata sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. I due mezzi erano diventati un groviglio di lamiere contorte e si è dovuto lavorare a lungo, con cesoie e divaricatori, per estrarre i feriti dall’abitacolo. Vista la complessità dell’intervento è stato richiesto l’aiuto di un’altra squadra di vigili della sede centrale di Sassari. La Yaris era fuori strada, in bilico sul cordolo di cemento e il Suv fermo sulla carreggiata, con il muso completamente rientrato. I feriti sono stati consegnati al personale sanitario del 118 che li ha trasportati verso gli ospedali di Sassari e Alghero. Alla polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica. La Toyota Yaris, con alla guida la 26enne, procedeva verso Sassari. La ragazza stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata ad Alghero.L’Honda Crv, invece, con i turisti italiani, marciava in direzione opposta. A bordo quattro persone: marito, moglie e i loro due figli minori: tutti finiti in ospedale. La bambina di dieci anni si trova a Sassari, con il padre, e ieri ha dovuto subire un intervento chirurgico alla gamba a causa di una brutta frattura scomposta. La donna con l’altro figlio, invece, sono stati accompagnati all’ospedale di Alghero: le loro condizioni non destano preoccupazione.Resta da stabilire chi abbia invaso la carreggiata in fase di sorpasso, nella strada che mette in comunicazione la quattro corsie con la 127 per Alghero, vicino alla cantoniera di Rudas. Una bretella di poche centinaia di metri, dritta, che invita a spingere sull’acceleratore perché apparentemente priva di insidie.

