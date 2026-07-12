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Siniscola
13 luglio 2026 alle 00:17

Scontro tra auto: cinque feriti all’ospedale 

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Cinque persone sono rimaste ferite, compreso un bambino, nell’incidente che ha coinvolto due auto avvenuto a Santa Lucia di Siniscola. Lo scontro è avvenuto sulla statale 125 nel primo pomeriggio di ieri. Dopo l’urto le due vetture, compresa una alimentata a gas, si sono ribaltate sull’asfalto.

Una squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ai soccorsi, facendo grande attenzione per la presenza della vettura alimentata a gas. I cinque feriti sono stati accompagnati in ospedale a bordo delle ambulanze che si sono precipitate a Santa Lucia appena è scattato l’allarme. Anche il bambino è finito al Pronto soccorso dove è stato sottoposto agli accertamenti medici necessari, assieme alle altre persone rimaste ferite.

Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area.

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