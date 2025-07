Scontro tra auto all’incrocio, grave un pensionato 

Ci potrebbe essere una mancata precedenza all’origine del grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 all’incrocio tra via Trieste, via Istria e via Brigata Sassari. Coinvolte nello scontro due autovetture: un’Alfa Romeo 159, condotta da un uomo di 46 anni, e una Renault Clio guidata da un 71enne.

L’impatto è stato particolarmente violento. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Quell’incrocio è regolato da un sistema semaforico che dai primi accertamenti risultava in funzione. Il conducente della Renault Clio, un uomo di 71 anni con pregresse patologie, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Illeso invece il conducente dell’Alfa Romeo. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per circa un’ora, con la strada parzialmente chiusa al transito per permettere rilievi e soccorso.

