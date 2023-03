Scontro tra auto alla rotatoria  

Spettacolare incidente per fortuna senza alcun ferito ieri mattina a Sestu, sulla rotatoria della ex 131, davanti a Minimax e Lidl, poco prima del centro commerciale Corte del Sole. Uno dei due mezzi coinvolti si è ribaltato. Si sono scontrate, per cause ancora da accertare, una monovolume e una Toyota Yaris condotte da un uomo e da una ragazza che non hanno riportato neppure un graffio: ingenti danni invece per i due mezzi.

L’incidentesi è verificato verso le 7,30, sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno anche lanciato l’allarme con l’arrivo di alcune pattuglie della Polizia locale col comandante Giorgio Desogus che hanno subito avviato i rilievi per ricostruire l'accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità: lo scontro è avvenuto nella rotatoria con uno dei due mezzi che si è anche capovolto: immediati i soccorsi. Per fortuna come detto i due conducenti sono usciti indenni dallo scontro: pesanti i disagi per gli automobilisti in transito col traffico ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione delle due macchine. (ant. ser.)

