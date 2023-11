Scontro sullo sciopero generale 

La protesta nazionale del 17 novembre, così come proclamata dalle confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato sciopero generale: questa la conclusione, dopo l’audizione dei sindacati, commissione di garanzia. Dunque si conferma la richiesta di qualche giorno fa: devono rimanere fuori dallo stop totale delle attività alcuni settori, come ad esempio quelli dei trasporti e dell’igiene urbana. In questi settori i disagi dovrebbero essere limitati a solo 4 ore, contro le 21 previste inizialmente.

I motivi

«Con la decisione assunta», l’autorità amministrativa «non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l’osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali».

I sindacati però vanno al muro contro muro. «Confermiamo la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre», fanno sapere Cgil e Uil. «Non condividiamo la decisione assunta dalla commissione di garanzia. Si tratta - proseguono le due confederazioni - di un’interpretazione che non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione nei fatti l’effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici ed i lavoratori». Per Cgil e Uil «l’astensione del lavoro del 17 novembre non può essere interpretata in altro modo: rientra nella disciplina dello sciopero generale. Siamo attenti e rispettosi delle regole, tanto che abbiamo richiesto noi un confronto con la Commissione che, nonostante le nostre puntuali argomentazioni, ha deciso di confermare il provvedimento».

La polemica

Matteo Salvini si dice pronto a intervenire se i sindacati non rispetteranno le prescrizioni. La Lega avverte in una nota: «Lo sciopero non potrà essere di 24 ore, la Commissione mette in castigo il capriccioso Maurizio Landini: bocciata la pretesa del leader Cgil di trascorrere un weekend lungo sulla pelle di milioni di italiani». Rispondono i deputati del Movimento 5 Stelle:«Salvini è una vita che fa weekend lunghi alle spalle dei contribuenti, senza pensare ai lavoratori».

