Porto Torres.
18 ottobre 2025 alle 00:30

Scontro sullo scarico a mare di Eni Rewind 

È scontro tra Eni Rewind Spa e il Consorzio industriale provinciale di Sassari che ha espresso parere negativo alla richiesta della multinazionale di attivare un nuovo scarico a mare nel porto industriale di Porto Torres bypassando il depuratore consortile. La decisione è maturata nell’ambito della Conferenza di Servizi sul riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale della società. L’area del porto industriale dovrà essere oggetto di una caratterizzazione ambientale completa – acque, sedimenti e biota – per la quale sono già disponibili 2.119.727 euro. «A nostro avviso – dichiara la presidente del Consorzio, Simona Fois – la caratterizzazione ambientale dovrebbe essere eseguita prima di autorizzare un nuovo scarico a mare, così da avere chiaro lo stato della contaminazione delle matrici ambientali. Solo successivamente si potrà valutare in modo consapevole l’attivazione dello scarico proposto da Eni Rewind, costituito dai reflui provenienti dalla bonifica della falda, fortemente contaminata». L’interesse del Cips nasce in vista di futuri interventi infrastrutturali legati alla cantieristica, programmati nel porto industriale e nelle aree retroportuali. «Così – aggiunge Fois – sarebbe anche più agevole individuare eventuali responsabilità in caso di peggioramento della qualità di acque o sedimenti».

