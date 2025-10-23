Scontro sull’ex scuola Manno: «Sgombero immediato  per ripristinare la legalità» 

L’ex Scuola Manno, rioccupata abusivamente da un gruppo di giovani, dopo 11 anni di permanenza del collettivo Sa Domu, diventa un caso politico. Dall’opposizione chiedono lo sgombero immediato, oggetto dell’interrogazione pronta per essere depositata in Comune.

La sicurezza

«Una situazione che definire paradossale è riduttivo: l’edificio comunale continua a essere utilizzato senza alcuna autorizzazione, con attività che sollevano gravi interrogativi sul piano della legalità, sicurezza e gestione delle risorse pubbliche», commenta Ferdinando Secchi, consigliere della Lega. «La programmazione degli eventi nello stabile, pubblicizzata con manifesti e volantini include incontri con figure controverse come qualche anarchico militante dei Pac condannato per omicidio. Scelte discutibili e senza alcuna giustificazione in un contesto istituzionale», osserva. «Si aggiunge l’annuncio dell’apertura di un bar all’interno: chi ha autorizzato questa attività? Quali controlli sono stati effettuati? Infine: le utenze di acqua e luce dello stabile risulterebbero ancora a carico del Comune dal 2014. Ciò significa che i cittadini stanno finanziando un’occupazione priva di regolamentazione e che si è trasformata in un centro di attività non controllate e potenzialmente pericolose».

Immobilismo

Parole condivise dal consigliere del Gruppo Misto Marcello Corrias, che ribadisce l’urgenza di uno sgombero immediato. Lo rivendica anche Pierluigi Mannino Fdl: «Il motto “la casa è di chi la abita” suona come una giustificazione per l’abuso. La casa è dei proprietari. E mentre i nuovi occupanti “riqualificano” a modo loro, arrogandosi anche il diritto di esercitare attività di somministrazione a prezzi popolari, il Comune continua a non intervenire. Una resa evidente: le regole valgono solo per qualcuno. La legalità, invece, o è per tutti o non è». (sa. ma.)

