Scontro sull’eolico, la minoranza esce dall’Aula 

Si dibatte di eolico in Consiglio Comunale e, senza approfondire, dei 5 impianti che dovrebbero sorgere a Villamassargia. Ma è il voto sul documento dell’Anci Sardegna sul tema “Energia - Aree idonee”, approvato il 31 luglio scorso, ad infiammare la seduta. Il documento passa all’unanimità ma solo perché, dopo essersi espressi contro, i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l’aula. La sindaca Debora Porrà ha rivendicato il fatto che il Comune è riuscito a far eliminare 4 delle pale previste, a farne abbassarne altre 4 che sarebbero state visibili da S’Ortu Mannu e ad evitare che i cavidotti dell’impianto offshore passassero per lo stesso uliveto e le scuole. «Abbiamo deciso di non dire solo dei no, ma in ogni caso abbiamo tutelato S’Ortu Mannu» ha detto Porrà. «Documento dell’Anci tardivo», ha detto Franco Porcu della minoranza. Fabio Secci parla di «interlocuzioni sotterranee e mancato coinvolgimento del Consiglio».

Gli incontri

Sabato 7 alle 21 a Nuraxi Figus, nel museo Etnografico di via Romma, si svolgera il Processo alla Transizione Energetica, di Gianluca Medas. Venerdì 6 a Sant’Antioco, in piazza Ferralasco, a partire dalle 19, il neo costituito Coordinamento Sant’Antioco Carbonia Portoscuso Paringianu organizzano un incontro pubblico contro la speculazione energetica. (s. f. – a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA