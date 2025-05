Scontro sulle spiagge a numero chiuso 

È scontro tra il sindaco di Muravera Salvatore Piu e l’opposizione sull’annuncio del numero chiuso in alcune spiagge di Costa Rei (in particolare Tziu Franciscu e Piscina Rei).

La critica

«Ci dissociamo totalmente da questa scelta – sottolineano Gianfranco Sestu, Andrea Zinzula e Francesca Mattana – Proprio Costa Rei negli ultimi anni registra un significativo calo delle presenze, come è possibile che chi amministra non se ne sia reso conto?». Secondo la minoranza, «istituire il numero chiuso nelle spiagge è anacronistico per la nostra località turistica che necessiterebbe, invece, di serie misure di valorizzazione e promozione». Inoltre «vista la lunghezza delle spiagge e la pluralità degli accessi – aggiungono – il numero chiuso è di difficile attuazione». Da qui l’invito a concentrare gli sforzi su altro, ad esempio «sulla pulizia del territorio, sull'istituzione dei bagni chimici, su un serio piano parcheggi». E poi si investa «in servizi per i diversamente abili sui litorali, nella sistemazione e manutenzione delle discese a mare, nella creazione di un lungomare e sulla vigilanza del territorio».

Il sindaco

Il sindaco va avanti per la sua strada: «Anche io voglio i numeri – replica Piu – ma quelli che portano benessere, non quelli che distruggono il territorio». L’obiettivo, infatti, è limitare gli accessi a Piscina Rei, Tziu Franciscu ma anche Monte Nai, Capo Ferrato e Scoglio di Peppino. «Non tutte le spiagge sono uguali – precisa – Peppino ad esempio è un caso emblematico, l’arenile è in territorio di Muravera ma i parcheggi e le concessioni sono a Castiadas. Serve una visione comune tra enti». Quanto alle altre spiagge, «l’accesso – prosegue Piu – deve essere legato alla reale capacità di accoglienza, noi non vogliamo escludere ma proteggere. Se un’area può ospitare 500 persone non possiamo farne entrare 5000».

Gli stalli

Difficile, però, parlare di numero chiuso “nudo e crudo” sulla scia di Punta Molentis a Villasimius (al momento l’unica spiaggia del sud est che si può davvero definire a numero chiuso). Si tratterà, più che altro, di una capienza legata al numero degli stalli a pagamento che saranno attivati (come già da anni in gran parte di Castiadas e Villasimius). E gli stalli individuati a Costa Rei, al momento, sono cinquecento. Stalli che saranno gestiti da una società esterna con tariffe già stabilite: da 6 a 10 euro al giorno per le auto, da 4 a 7 per le moto. In ogni caso quel che conta per il primo cittadino «è far sì che le spiagge restino belle e accessibili ma con intelligenza. Non le stiamo chiudendo, stiamo progettando il futuro». Da capire se si riuscirà ad attivare i parcheggi per questa stagione: i tempi sono molto stretti.