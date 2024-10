Scontro sulle scuole, stop alla legge sarda sul dimensionamento 

Stop alla legge salva autonomie scolastiche: la Corte costituzionale accoglie il ricorso del Governo e dichiara l’illegittimità del provvedimento adottato nella scorsa legislatura che prevedeva l’avvio di una procedura per il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche, messe a rischio dalla riforma nazionale sul dimensionamento delle scuole.

La sentenza

La Corte ha osservato che «resta ferma la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio», come chiarisce un comunicato della Consulta, «tuttavia, la riforma statale impone alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale». La legge sarda – la numero 2 del 2024 – invece ha come obiettivo quello di mantenere l’attuale sistema di autonomie scolastiche «a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato». E questo per i giudici andrebbe contro l’articolo 117 (secondo comma, lettera N) della Costituzione, che «attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia “norme generali sull’istruzione”. La legge regionale viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio». La legge impugnata poi è «anche in contrasto con la lettera g del secondo comma» dell’articolo 117 perché «la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale».

Il ministro

«La Corte costituzionale ha ridato ragione al ministero dell’Istruzione», ha scritto sui profili social il ministro Giuseppe Valditara, «dopo che il Tar Lazio ci ha dato ragione sulle graduatorie del concorso straordinario a presidi, e il Consiglio di Stato sul regolamento per il liceo del Made in Italy, ancora una volta si conferma la correttezza dell’azione del Ministero, con una importante sentenza della Corte costituzionale in materia di dimensionamento. Nonostante le polemiche strumentali delle opposizioni».

Parole che hanno provocato diverse reazioni nell’Isola. La prima è di Franciscu Sedda, di “A Innantis”: «Il Governo italiano vuole dare poteri alle Regioni del Nord Italia e non smette però di impedire ai sardi di regolare la propria vita, di difendere il futuro di alunni e docenti, di provare a rispondere all’abbandono scolastico e allo spopolamento con la salvaguardia della presenza delle scuole sul territorio». La soluzione secondo Sedda è «riscrivere lo Statuto», e «passare a una vera Carta di autodeterminazione del popolo sardo».

Per la segretaria della Flc Cgil regionale Emanuela Valurta «l’entusiasmo del ministro Valditara è davvero fuori luogo perché l’eventuale illegittimità della legge regionale non dimostra affatto che sia giusto il dimensionamento scolastico, infatti i conseguenti tagli al sistema scolastico regionale hanno creato e creeranno ulteriori difficoltà a una realtà già in affanno». Il punto, secondo la sindacalista, «è che deve essere lo Stato a garantire il diritto allo studio prestando attenzione alle specificità di Regioni come la Sardegna». Il senatore Marco Meloni (Pd) fa notare che è «necessario rinnovare con determinazione l’impegno affinché il principio di insularità non resti solo un concetto astratto, ma trovi applicazione concreta. Mi sembra paradossale che il ministro esulti per una sentenza che fa valere unicamente il principio di competenze tra Stato e Regione».

I sit-in

Intanto giovedì sarà una giornata di protesta per il settore istruzione e ricerca. Il giusto contratto e un lavoro stabile sono tra le principali le ragioni della mobilitazione proclamata dalla Flc Cgil. Nell’Isola sono previsti dei sit-in, a partire dalle 10, a Villanovafranca in piazza Risorgimento, a Oristano in piazza Roma, a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele e a Santa Teresa Gallura davanti all’istituto comprensivo.

