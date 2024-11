Scontro sulle manifestazioni culturali 

«Su cultura e commercio questa amministrazione ha fallito». È il duro attacco della Rete Selargius Cultura messo nero su bianco in un documento scritto all’indomani della manifestazione di Is Panixeddas - organizzata dall’assessorato comunale alle Attività produttive - che ha richiamato la presenza di circa mille persone fra stand di artigiani e hobbisti, degustazioni e spettacolo musicale in via San Martino. «Polemiche mosse da chi non ha neanche partecipato ai vari bandi, i cittadini hanno apprezzato l’iniziativa e i precedenti eventi», replicano dal Municipio.

Le accuse

Dito puntato contro il concerto del dj Sandro Murru, Sa Coja Antiga, Monumenti aperti, e la recente festa in via San Martino. «L’assessorato alle Attività produttive ha dimostrato un’incapacità imbarazzante nella gestione delle risorse pubbliche, sacrificando il benessere e lo sviluppo di Selargius», si legge nel documento stilato dalla Rete culturale cittadina. «Gli eventi che dovrebbero promuovere il commercio e la cultura locale sono stati trasformati in manifestazioni vuote, scollegate dall’identità della nostra città e incapaci di generare alcun valore tangibile per la comunità».

Il raggruppamento di associazioni cittadine, con il Gruppo archeologico selargino in testa, critica anche l’assessorato alla Cultura, «che dovrebbe essere il cuore pulsante delle nostre tradizioni e della nostra identità, è stato sistematicamente relegato in secondo piano. La cultura di Selargius è stata svuotata e svenduta, mentre le associazioni locali, che avrebbero potuto essere coinvolte e valorizzate, sono rimaste escluse. Questa sottrazione di ruolo e risorse costituisce un’offesa per tutti coloro che lavorano per il mantenimento e la promozione delle tradizioni selargine». Poi l’invito rivolto a tutta l’amministrazione comunale «a cambiare rotta. Basta eventi superficiali e scollegati: la Rete Selargius Cultura è disponibile per un confronto costruttivo».

La difesa

Critiche che i vertici dei due assessorati respingono. «Stupiscono tutte queste polemiche, la cittadinanza ha riposto con entusiasmo e in massa a tutti gli eventi», sottolineano Sara Pilia e Rita Ragatzu, rispettivamente con le deleghe alle Politiche culturali e Attività produttive. Poi la replica punto per punto dell’assessora alla Cultura: «Per il Matrimonio selargino non è stato escluso nessun gruppo folk, sul sito della Pro Loco sono sempre presenti le domande da presentare per poter partecipare. E per quanto riguarda Monumenti aperti abbiamo predisposto un avviso pubblico con le risorse disponibili. Inoltre», aggiunge Pilia, «stiamo investendo, per i prossimi mesi, alcuni fondi da utilizzare come servizi in appalto, e dei contributi da distribuire tramite bando in modo che tutte le associazioni possano partecipare».

