Scontro sulle date del Consiglio  

Si accende la polemica sulle date di convocazione del Consiglio comunale di San Gavino e alla fine non si trova l’accordo tra maggioranza e minoranza che per protesta non si presenta all’assemblea cittadina.

I consiglieri d’opposizione Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu, Nicola Orrù e Silvia Mamusa sono andati su tutte le furie. «Siamo stati assenti perché è stata imposta una data che ci vedeva impegnati al lavoro. Inizialmente la presidente del consiglio, Alessia Cossu, nell'incontro dei capigruppo ha detto che la data poteva essere solo quella del 22 novembre. Giorni dopo, a seguito della necessità di inserire nuovi finanziamenti, ci è stato detto che il consiglio era stato spostato al 27. Questa data ci ha messo in difficoltà e abbiamo dato la disponibilità per il 28 e il 29, ma per la presidente queste giornate creavano problemi ad altri. Abbiamo chiesto il rinvio di alcuni punti all’ordine del giorno e per non frenare l’azione dell’amministrazione abbiamo inviato i nominativi per le consulte come chiesto dal sindaco in una lettera». Così, in un clima insolito, solo la maggioranza ha preso posto sui banchi del Consiglio comunale e il sindaco Stefano Altea spiega le ragioni: «La necessità di completare l’istruttoria degli atti da approvare ha comportato lo slittamento al 27 novembre, con ciò implicando grosse difficoltà per tutti i consiglieri. Le date chieste dalla minoranza avrebbero comportato ulteriori ritardi nel completamento delle procedure successive all’approvazione delle delibere consiliari, in un momento in cui purtroppo è forte l’esigenza di tempestività al fine di sfruttare appieno le nuove risorse oggetto della variazione di bilancio approvata. Un’ulteriore posticipazione del Consiglio avrebbe arrecato un danno non alla maggioranza ma all’intera comunità».

Il primo cittadino non risparmia le accuse ai cinque consiglieri: «Dispiace ancora una volta constatare – sostiene Stefano Altea – un atteggiamento della minoranza che interpreta il proprio ruolo con superficialità e tiene conto solo ed esclusivamente delle proprie esigenze personali e non delle responsabilità assunte nei confronti della comunità sangavinese». ( g. pit. )

