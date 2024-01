Scontro sulle commissioni consiliari 

Monta la polemica intorno alle commissioni comunali ad Assemini. Alla vigilia del Consiglio di domani, dalla minoranza Diego Corrias (M5S) tuona: «Nell’ordine del giorno è inserito il piano triennale delle opere pubbliche, peccato che non sia stato discusso preliminarmente in commissione». «Si tratta di opere previste non per quest’anno, ma per il 2025, non abbiamo la copertura finanziaria, siamo in carica da pochi mesi», replica il sindaco Mario Puddu. Annuisce la presidente della commissione al lavori pubblici Luisa Atzori: «Non era necessario». Nota di cronaca: si discuterà di interventi per 30 milioni di euro.

Le polemiche

Da mesi l’opposizione si sta battendo per ottenere la convocazione delle commissioni consiliari permanenti, istituite a settembre. Nonostante siano «state costituite con forte ritardo», come afferma il portavoce di Fratelli d’Italia Massimo Carboni, solo in questi giorni sono partite le prime sedute.

Disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale, rappresentano gruppi di lavoro nei quali sono espressi proporzionalmente tutti i gruppi politici presenti in consiglio comunale. Tra i loro compiti, la valutazione preliminare della programmazione finanziaria, lo svolgimento di indagini conoscitive e la presentazione di proposte nell’ambito delle materie di loro competenza. Il comune di Assemini consta di 8 commissioni formate da 11 componenti, di cui 7 di maggioranza e gruppo misto e 4 della minoranza.

I lavori pubblici

L’adozione dello schema del programma triennale 2024-2026 e l’elenco annuale 2024 dei lavori pubblici era stato deliberato a novembre. L’indicazione delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal piano era provvisoria, poiché da sottoporre a ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione triennale che dovrà essere approvato in Consiglio.

L’amministrazione

Luisa Atzeri respinge le accuse: «Tutte le nuove opere derivano dal nostro programma elettorale e attualmente non hanno copertura finanziaria. A breve sarà comunque convocata una commissione necessaria per l’aggiornamento del regolamento dell’ecocentro. E anche il nuovo regolamento verde urbano lo analizzeremo assieme a tutti i componenti della commissione e congiuntamente alla commissione regolamenti».

Il sindaco Mario Puddu: «Tutte le nuove opere sono spalmate nella seconda e terza annualità. Le altre sono opere che derivano dalla programmazione precedente, alcune da appaltare, alcune finanziate con fondi regionali e statali, altre ancora parzialmente finanziate».

Tra le opere più importanti per il 2024 i lavori per lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona Truncu Is Follas, la riqualificazione della scuola media di corso America e la rifunzionalizzazione del centro pilota per la ceramica.

