Scontro sull’appalto del verde pubblico 

«Il nuovo appalto del verde pubblico non va bene». A sostenerlo sono i consiglieri del gruppo “Pauli Monserrato - La Svolta” Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas. «Con Campidano Ambiente è stato gestito sempre con grande professionalità, adesso il nuovo appalto è più povero e ha peggiorato la situazione». I tre esponenti di minoranza entrano nel dettaglio: «Ora ci sono molte più aree verdi che necessitano di essere curate e anche la gestione dei parchi è compresa nell’appalto. Tutto ciò allunga i tempi di intervento nelle varie aree e l’erba alta è una costante».

Il nodo

Un altro problema secondo loro è che «tante aree sono secche perché manca l’irrigazione, visto che ci sono questioni in sospeso tra l’amministrazione e Abbanoa». I tre consiglieri bollano come «disastrosa» la gestione del verde pubblico da parte della Giunta: «Le situazioni contingenti vengono gestite in modo pessimo». Chiedono che l’appalto venga «adeguato alle nuove esigenze e si risolva la questione dell’irrigazione».

Replica l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi: «Nessun risultato negativo ma prevedibile, e i consiglieri dovrebbero saperlo visto che hanno vissuto quanto accaduto da giugno 2022, quando la gestione del verde è stata separata da quella dell’igiene urbana. Non c’è un nuovo appalto del verde, ma un affidamento temporaneo alla cooperativa “I Progetti” il cui incarico è temporaneo e non può lavorare con una programmazione a lungo termine».

I rimedi

L’assessora prosegue: «Con l’Urbanistica e i Lavori pubblici inseriremo tutte le nuove aree verdi nell’appalto che stiamo predisponendo. I soldi stanziati sono aumentati, ma i vincoli di bilancio non consentono di andare oltre. Stiamo definendo la presentazione pubblica del Piano del verde la prossima settimana e poi ci sarà la gara per la manutenzione». Previsti interventi nell’area cani di via Galilei, dice: «L’illuminazione non era prevista nell’appalto ma stiamo cercando di inserirla ora, così come altre azioni migliorative. Abbiamo proposto a Gesenu di rinforzare la recinzione che separa i cani di piccola taglia da quelli grandi, posizionare più cestini, fare manutenzione delle panchine. Siamo sempre a disposizione per recepire le segnalazioni». Poi conclude: «Quando l’abbiamo inaugurata, qualcun altro si è preso i meriti della realizzazione ma quando qualcosa non va, la colpa è di altri, in questo caso mia. Appena insediata ho trovato una situazione di stallo. Nell’area cani di via Galilei abbiamo subito fatto ripartire i lavori bloccati».

