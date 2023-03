Scontro sulla vendita di Casa Saggiante 

Il Piccolo teatro dei ciliegi, i locali della Caritas locale, la sede dell’Università della terza età: il Comune è pronto a fare cassa mettendo in vendita Casa Saggiante, l’edificio di Poggio dei Pini che ospita le tre importanti realtà del territorio. Ha suscitato non poche polemiche la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau, in vista dell’approvazione del Bilancio, di inserire nel piano di alienazione degli immobili comunali lo stabile che in passato ha ospitato le scuole, considerato dalla comunità di Poggio dei Pini un vero e proprio presidio culturale. Nella lista degli edifici che potrebbero essere messi in vendita, anche la palazzina di via Montello - in passato sede istituzionale - oggi presidio dell’associazione di volontariato Misericordia.

Le critiche

Il piano, presentato in Aula durante l’ultimo Consiglio comunale, non piace affatto alla minoranza. «Questa amministrazione - lamenta la consigliera Carla Melis - parla tanto di coesione territoriale, poi decide di mettere in vendita un edificio come quello di Poggio dei Pini che ospita tre importanti realtà. Tovo insensato anche sbarazzarsi dell’intero edificio di via Montello, in cui ha sede la Misericordia: un controsenso, se si pensa che a tutte queste associazioni dovranno poi trovare una nuova sede».

Le risposte

Dai banchi della maggioranza, il consigliere Franco Magi spiega il motivo della decisione: «A qualcuno sfugge il fatto che Casa Saggiante stia cadendo a pezzi, la vecchia amministrazione non si è mai preoccupata di questo aspetto, lasciandola al completo degrado. Gli spazi destinati alla terza età sono inadeguati e presentano barriere architettoniche, per questo la sede dell’Ute verrà trasferita al Centro Meccano, una zona baricentrica per tutti i residenti. La Caritas, invece, troverà ospitalità accanto alla nuova casa parrocchiale, appena completata. L’auspicio è che Casa Saggiante torni nelle mani della Cooperativa di Poggio dei Pini e abbia una nuova vita».