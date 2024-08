Scontro sulla Tari, aumenti nel mirino 

«Gli aumenti non producono migliori servizi». L’opposizione torna all’attacco sui rincari della Tari e accusa la Giunta di buttare fumo negli occhi ai cittadini.

«Se fosse vero, sin da subito avremo usufruito di un servizio migliorato con anche l'incremento dei giorni di raccolta dell'umido nei borghi. Così non è, inutile negare l'evidenza», afferma Franco Paderi, «Quartucciu sta pagando da subito un servizio che partirà solo dal primo settembre».

Le accuse

Il costo del servizio è stimato su base annua. «La differenza tra l'attuale servizio e quello che parte da settembre corrisponde a circa 300mila euro. La tassa annuale deve essere parametrata ai soli mesi di esercizio del nuovo servizio», spiega ancora il consigliere di minoranza secondo ilq quale la tassa più alta avrebbe dovuto riguardare solo gli ultimi quattro mesi del 2024.

«Si è chiesto ai cittadini un sacrificio importante ma il servizio non è ancora partito», prosegue, «non sono state riconosciute le premialità concesse dalla Regione, le stesse che i cittadini hanno contribuito a raggiungere, e non sono stati ridistribuiti neanche i ricavi per la vendita degli imballaggi. Nonostante i nostri concittadini siano virtuosi, le tasse aumentano».L’opposizione si chiede dunque che fine facciano le somme pagate per un servizio non ancora partito. «Saranno presumibilmente utilizzate per le bonifiche: fatto gravissimo. Su tutti i cittadini corretti graveranno le spese degli incivili, mentre il Comune nulla fa per arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti», conclude Paderi.

La replica

L’assessore al bilancio Carlo Secci rimanda al mittente le accuse: «la Tari recepisce quanto espresso nel Pef 2024 redatto dal settore competente su dati reali del biennio 2022-2023. Putroppo tra i vari aumenti a incidere è anche il costo di smaltimento e bonifica delle discariche sparse nel territorio che fa lievitare le tariffe», dice.E assicura che non sono presenti errori nel calcolo e nella ripartizione della tassa: «Il costo, così come emerge dal Pef, è stato ripartito tra i contribuenti nel rispetto delle norme e del regolamento. Nonostante gli aumenti del costo del servizio dovuti a fattori esogeni e non controllabili dal Comune, si è fatto il possibile anche grazie a un puntuale lavoro dil recupero dell'evasione e alla collaborazione dei cittadini che hanno consentito di conseguire le premialità».

«Solo allarmismi»

Più dura, invece, la replica dell’assessore all’ambiente Walter Caredda che accusa Franco Paderi di «creare falsi allarmismi e fare terrorismo mediatico ai fini elettorali. Mente sapendo di mentire», dice ribadendo che gli aumenti ci sono in tutti i Comuni perché Arera ha imposto un nuovo criterio di calcolo.«La tariffa applicata dal primo gennaio non ha niente a che vedere con il nuovo appalto che entrerà in vigore a settembre», chiarisce Caredda, «l'aumento tiene conto del maggior costo per il conferimento in discarica, dell’aumento del costo del carburante dei mezzi e per gli adeguamenti Istat. Inoltre c’è un aumento del 5 % che il cittadino deve versare alla Città Metropolitana tramite il Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA