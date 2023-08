Scontro sulla strada-cantiere: tre feriti 

Altro giorno, nuovo incidente sulla Sassari-Olbia. Ieri mattina l’ennesimo scontro, stavolta lungo la statale 597 e all’altezza di Berchidda, poco dopo la fine del tratto a quattro corsie, quando la srada diventa un cantiere. Protagoniste due vetture, una smart e un’Audi, finite una contro l’altra in un violento frontale: gravemente ferito un giovane romano di 23 anni, autista della piccola auto, trasportato in codice rosso al Giovanni Paolo II di Olbia.

La dinamica

Ancora al vaglio la dinamica dell’incidente, su cui indaga la polizia stradale accorsa sul posto, e che potrebbe essere stato originato dall’invasione di corsia di una delle due auto, forse, secondo una prima ricostruzione, la Smart, che viaggiava con due persone. Il passeggero è rimasto ferito in maniera non grave, così come il conducente dell’altra auto, entrambi trasferiti in codice giallo all’ospedale di Ozieri. Sono invece gravi le condizioni del ragazzo, a certificare la forza dell’impatto ci sono le carrozzerie distrutte, in particolare quella dell’utilitaria, rientrata del tutto nella parte frontale e messa di traverso sulla carreggiata.

Ma l’episodio di ieri è solo l’ultimo di una costellazione di scontri che punteggiano il disgraziato asse viario che collega il capoluogo turritano a quello gallurese oltre ai due porti e ai due aeroporti del nord Sardegna. E soltanto due giorni fa, di pomeriggio, se ne è registrato un altro, in quest’occasione sullo sfondo di Oschiri, con un’automobile che, per cause ancora da accertare, finisce sotto un’autocisterna. Anche qui un codice rosso, il conducente 42enne della Volkswagen, trasportato in elisoccorso a Sassari per i traumi subiti.

Eterno cantiere

Per uno scherzo del destino, il tratto dell’ultimo incidente, è al centro dell’ultimo comunicato dell’Anas sugli interventi di realizzazione del lotto 4 della strada statale Sassari-Olbia. Oggetto di una deviazione del traffico, sullo svincolo per Oschiri, “eliminando i disagi”, si legge nella nota, “della precedente deviazione della strada complanare”. Su questo lotto si lavora per realizzare un nuovo tratto di 9,5 km, raddoppiando l’attuale sede stradale della SS 597. Il tutto per un investimento totale di 73 milioni di euro e una previsione di fine opera, per quanto riguarda l’intero lotto, entro il primo semestre 2024.

