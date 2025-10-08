Scontro sulla Statale, un morto 

Stava andando al lavoro come ogni mattina nel cantiere della nuova Statale Sulcitana a Capoterra insieme a tre colleghi e compaesani. Giacomo Pilloni, 45 anni, di Serramanna, è morto nell’incidente stradale accaduto ieri all’alba lungo la Statale 196 in territorio di Villasor. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la vettura di cui era alla guida, un’Alfa Romeo 159, si è scontrata frontalmente con la Fiat 500 di Jessica Pini, di Decimomannu. L’impatto è stato violentissimo, Pilloni è morto sul colpo. Feriti in modo grave, ma non in pericolo di vita, la stessa Jessica Pini e gli altri tre operai che viaggiavano nella vettura insieme a Giacomo Pilloni, Alessio Tanca, Michele Cocco e Giampiero Lecca.

L’incidente

L’incidente è avvenuto allle 6,30 al chilometro 5,500 della Statale 196. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Nuraminis e Serramanna che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso. La strada è rimasta chiusa al traffico per più di tre ore, gli operai Anas e le forze dell’ordine sono rimasti al lavoro per liberare la carreggiata dai resti delle due vetture.

Il cordoglio

Giacomo Pilloni era dipendente dell’impresa Aleandri Spa, impegnata nei lavori della nuova Sulcitana. La sua vita era già stata segnata in passato dalla perdita della madre e di un fratello più piccolo. Non era sposato e ha lasciato a Serramanna un bellissimo ricordo.«Giacomo era un giovane solare, sempre sorridente e ben voluto da tutti», è il commento del sindaco di Serramanna Gabriele Littera.

La tragica morte di Giacomo Pilloni arriva a solo qualche giorno dalle celebrazioni in onore delle vittime sul lavoro, a cui Serramanna ha dedicato una piazza. Ancora il sindaco Littera: «Si stava lavorando all’organizzazione della ricorrenza, prevista per domenica prossima, ma arrivarci con un'altra vita spezzata è davvero triste: sono col morale a terra».

Il ricordo, tra le altre, doveva andare a Rossella Marongiu, infermiera serramannese di 25 anni deceduta in un incidente stradale avvenuto a gennaio scorso a Samassi. Ora Serramanna piange un altro lavoratore: Giacomo Pilloni.

I pericoli

La Statale 196, da anni, si è tristemente guadagnata l’appellativo di “strada delle croci”. Sull’argomento interviene il sindaco di Villasor, Massimo Pinna: «Da anni lo diciamo, quella strada non è stata pensata per un traffico così importante come quello che ospita quotidianamente. Di solito ci si concentra nel tratto verso Villacidro, ma anche quello che conduce a Decimomannu è parecchio pericoloso».

Pinna prova a entrare più nello specifico: «La strada è stretta, ci passano soltanto due auto, per altro in senso opposto, non c’è margine di errore. Inoltre la 196 per molti è un asse viario importantissimo, permette di evitare di entrare nei paesi e sbucare direttamente sulla Statale 130 per il Sulcis o raggiungere facilmente Villacidro. E poi c’è la base militare di Decimomannu e il traffico che ne segue. Lavoratori, famiglie, ma anche mezzi pesanti e agricoli la percorrono quotidianamente. La carreggiata andrebbe allargata, almeno quello». E chiude: «Ancora una volta nel nostro territorio assistiamo a un incidente mortale. La comunità, l’amministrazione, tutti ci stringiamo intorno alla famiglia della vittima e ai feriti. Cose del genere non dovrebbero mai succedere».

