Scontro sulla statale, muore un motociclista 

Uno scontro tra un’auto e una moto, all’incrocio tra la provinciale panoramica Portoscuso- Gonnesa e la statale 126, è costato la vita a Ruggero Tallu, 55 anni, di Nuraxi Figus.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di ieri: Ruggero Tallu in sella alla sua moto procedeva lungo la statale 126 in direzione Gonnesa-Carbonia mentre una Citroen C3, con a bordo una coppia di turisti francesi, stava uscendo dalla strada panoramica. Uno scontro devastante in cui ad avere la peggio è stato il motociclista, i due turisti francesi sono usciti dall’auto fortunatamente illesi. Ai soccorritori è apparso subito chiaro che le condizioni dell’uomo fossero gravissime: la corsa disperata dell’ambulanza Mike del 118 al Sirai di Carbonia non è riuscita ad evitare l’epilogo peggiore: Ruggero Tallu è morto poco dopo essere giunto in ospedale. Sul posto dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Gonnesa, che si è occupata dei rilievi stradali e che ora dovrà ricostruire le cause e la dinamica del terribile impatto mortale. I barracelli di Gonnesa hanno regolato il traffico nei pressi dell’incrocio, per la circolazione in arrivo da Portoscuso e Portopaglia, e l’Anas è intervenuta sul posto per ripulire la sede stradale.

La vittima

Ruggero Tallu lavorava all’Eurallumina di Portovesme, dove da anni era operaio alla Sezione Uno. Era sposato e aveva due figli. Una vita serena che si si è interrotta all’incrocio tra la statale e la panoramica. La notizia dell’incidente si è abbattuta sulla piccola comunità di Nuraxi Figus, dove Ruggero Tallu viveva con la sua famiglia, ed è rimbalzata a Portoscuso, dove abitano i genitori dell’uomo. Nella frazione di Gonnesa oggi iniziano le celebrazioni per il patrono Sant’Isidoro che dovrebbero andare avanti fino a domenica ma dopo la tragica notizia, la parrocchia e l’associazione culturale Sant’Isidoro hanno deciso di sospendere i festeggiamenti civili e di proseguire nel modo più sobrio possibile solo con quelli religiosi.

La strada

Sull’incrocio teatro dell’incidente non sono mancate in passato le lamentele di chi richiedeva una rotonda in sostituzione dell’incrocio attuale. In particolare, tra le criticità segnalate, c’è l’utilizzo distorto, da parte di molti automobilisti, delle corsie di canalizzazione che vengono usate in modo scorretto da molti automobilisti che le scambiano per corsie di sorpasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA