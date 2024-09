Scontro sulla Statale 126, ferite gravissime per un impiegato 

Due persone ferite, di cui una molto grave. È il bilancio di un gravissimo incidente stradale accaduto intorno alle 13 di ieri sulla Statale 126 a pochi chilometri da Calasetta, in località Sa Scrocca, a poca distanza dal confine con il territorio comunale di Sant’Antioco.

Stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine si sono scontrate due auto: una fiat Panda e una Citroen c3. Ad avere la peggio è stato Cristian Atzori, 45anni, impiegato in un ufficio postale privato di Sant’Antioco. Le sue condizioni, ai soccorritori, sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici da subito hanno lavorato per scongiurare l’amputazione di una gamba, rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto. L’uomo ha riportato lesioni gravissime. Nello scontro è rimasta ferita anche una donna in vacanza nell’isola trasportata al Sirai di Carbonia dai volontari dell’Avas di Sant’Antioco mentre i volontari del soccorso di Calasetta hanno lavorato in appoggio all’elisoccorso, arrivato da Alghero e subito ripartito alla volta del Brotzu. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora.

