Scontro sulla statale 125, ragazza soccorsa con l’elicottero 

Incidente stradale sulla 125 in territorio di Quartucciu, con due ragazze finite in ospedale. La più grave è una 19enne di Villagrande, Rebecca Porcu, trasportato al Brotzu con l’elisoccorso, in codice rosso ma non in pericolo di vita. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo ed è ricoverata per accertamenti. È andata meglio ad una amica di Quartucciu, 24enne, che è stata accompagnata al Policlinico di Monserrato in ambulanza, in codice giallo. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Lo scontro ha coinvolto tre auto sulla nuova Orientale sarda, vicino al bivio per Quartucciu. Sono rimaste coinvolte una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due ferite, un furgone Daily Iveco e una Nissan Qashqai. L’urto è stato violentissimo. Le cause sono ancora da chiarire assieme alle responsabilità. Ad avere la peggio sono state le due ragazze: l’allarme è stato immediato con l’arrivo dei Vigili del fuoco, di una ambulanza del 118 e dell’elisoccorso. Le condizioni più gravi sono apparse quella della 19enne, tanto che si è preferito accelerare i tempi di soccorso, facendo arrivare l’elicottero che l’ha trasferita all’ospedale Brotzu dove è stata ricoverata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Cagliari che ha effettuato i rilievi di legge. A rimuovere i mezzi, rimasti danneggiati, sono stati i vigili del fuoco.

