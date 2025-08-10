Scontro sulla Sassari-Olbia: gravissimo un 72enne 

Grave incidente ieri sera sulla Sassari-Olbia, al bivio per Enas, tra una smart e una macchina di grossa cilindrata. Intorno alle 21 un’auto, condotta da un 72enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe andata a schiantarsi contro quella che la precedeva. È stato un impatto molto violento in cui ha avuto la peggio proprio l’anziano: il mezzo è andato a ribaltarsi su un fianco.

Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe aver accusato un malore prima dello scontro che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo causando così l’incidente. I soccorritori del 118, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno subito riscontrato le gravi condizioni del 72enne, che è stato stabilizzato e intubato. Vista la situazione a rischio, il personale sanitario ha deciso di accompagnare il ferito nel vicino ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le altre tre persone coinvolte nell’incidente invece, secondo un primo bilancio, non correrebbero rischi. La posizione delle autovetture e i resti di carrozzeria sparsi sull’asfalto, a causa dello schianto, hanno reso necessaria la chiusura di una corsia della strada in direzione di Sassari. A indagare su quanto avvenuto e a condurre le operazioni di messa in sicurezza gli agenti della polizia stradale di Sassari, coordinati dal dirigente Inti Piras. (e. fl.)

