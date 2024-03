Scontro sulla Sassari-Alghero, due giovanissimi tra le tre vittime 

«È mia moglie al telefono. E adesso cosa le dico? Ma come faccio io a rispondere?». Un padre disperato, devastato per la perdita di un figlio con lo smartphone che squilla insistente, stretto tra le mani che gli tremano. Non trova il coraggio, gli cedono le gambe, si mette le mani in testa: non vorrebbe infliggere lo stesso disumano supplizio alla sua compagna, la madre di una delle tre vittime sulla statale 291.I carabinieri si avvicinano come per stringersi intorno al suo dolore, ma in realtà non c’è proprio niente che possono fare per aiutarlo.

La tragedia

Al chilometro 1,600 ieri sera giacevano tre corpi senza vita. Chiara Urgias aveva solo 17 anni, era di Sassari, così come il suo amico Christian Foddai 20 anni. Viaggiavano entrambi a bordo di una Fiat 600, in direzione di Alghero. Lui stringeva il volante e lei gli sedeva accanto nel sedile del passeggero. Intorno alle 19.30, sulla strada già buia hanno incontrato la morte.

Per motivi ancora da chiarire la loro piccola utilitaria si è scontrata con una Mercedes Gla. Non si sa come, ma subito dopo lo svincolo per l’aeroporto, le due auto sono entrate in rotta di collisione, muso contro muso, in un frontale lungo il rettilineo. L’urto violentissimo non ha lasciato scampo ai due ragazzi ma è stato fatale pure per il conducente del Suv compatto, il 41enne Murineddu Antonio Luigi, originario di Sassari.

I feriti

Una terza auto è rimasta coinvolta nel terribile incidente, una Fiat 500X con a bordo una famigliola: padre sassarese di 50 anni, madre originaria di Carbonia, di 48 e la loro figlia di dieci anni. Non hanno potuto fare niente per evitare l’impatto con le due vetture ridotte a un cumulo di lamiere contorte, ferme in mezzo alla carreggiata. I tre sono rimasti feriti e, in codice rosso, trasportati all’ospedale Santissima Annunziata. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto i carabinieri di Alghero e anche una pattuglia della squadra mobile di Sassari. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con le cesoie e divaricatore per farsi strada tra le lamiere delle auto accartocciate. I corpi delle vittime erano intrappolati negli abitacoli e si è sperato fino all’ultimo di poterli estrarre ancora in vivi. Ma così non è stato purtroppo. Probabilmente sono morti sul colpo, nell’impatto. Il bilancio dell’ennesimo incidente sulla SS291 è pesantissimo: tre giovani vite spezzate. Il 118 si è preso cura dei feriti, trasportandoli d’urgenza all’ospedale di Sassari, mentre c’è voluto del tempo prima di poter liberare le vittime dalle loro auto diventate delle trappole mortali.

La dinamica

Saranno i rilievi a fare luce sulla dinamica dell’incidente. Non è escluso che all’origine del disastro ci sia un sorpasso azzardato. Sembra che la Fiat 600 viaggiasse verso Alghero, mentre la Mercedes in direzione opposta. Come e perché le due macchine si siano poi ritrovate a procedere lungo la stessa carreggiata dovranno essere i carabinieri a stabilirlo, dopo gli accertamenti del caso. Quando è arrivata la terza auto il danno ormai era fatto. Il conducente della Fiat 500 ha provato a passare in mezzo ai due mezzi incidentati, senza riuscirci.

La notizia della tragedia sulla vecchia strada tra Alghero e Sassari ha fatto subito il giro delle due città, passando per le campagne della Nurra e le borgate, suscitando dolore e sconcerto. Tre croci nuove sull’asfalto tra cui una ragazza che non aveva ancora raggiunto la maggiore età. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

