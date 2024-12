Scontro sulla sanità, l’opposizione attacca: «Cittadini abbandonati»  

Tutti d’accordo, a parole: la sanità è una questione “urgente” (oggi, a dieci mesi dall’inizio della legislatura). Serve una nuova legge e una nuova governance, ma finora in maggioranza non si intravede all’orizzonte nessuna sintesi, i testi circolati finora vengono criticati e rinnegati perfino da chi li ha pensati, e l’assessore Bartolazzi è un giorno sì e l’altro pure nell’occhio del ciclone. Parlano di coesione in maggioranza, ma non è così: si continua a navigare a vista, in un quadro che peggiora, con sindaci, parti sociali, medici e infermieri e associazioni dei malati in enormi difficoltà, e l’opposizione attacca: «Manca del tutto una programmazione, la situazione è grave».

E l’assessore dice: «Lo ribadisco: non ci sarà nessuna nuova riforma sanitaria in Sardegna. Più che riformare occorre riorganizzare quello che c’è».

I buoni sanitari

«Il ruolo dell'assessore Bartolazzi è sempre più sbiadito. Non solo depotenziato dal partito più forte della coalizione di centrosinistra, il Pd, che ha proposto una sua riforma sanitaria alternativa rispetto al primo progetto ipotizzato, ma commissariato anche all'interno della Giunta da qualche collega ambiziosa, che punta alla poltrona di via Roma, tanto da voler gestire attraverso l'Aspal, alcuni fondi destinati alle spese sanitarie», dice Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia, a nome di tutti i rappresentanti della minoranza in Consiglio regionale, che nei giorni scorsi hanno presentato una mozione di sfiducia per Bartolazzi.

Il ruolo dell’Aspal

«I “Buoni servizi sanitari”, cioè aiutare chi non può pagarsi le cure, sono un intento lodevole che condividiamo», prosegue Truzzu. «Però che l’Agenzia per le politiche attive del lavoro sia incaricata della gestione della misura, occupandosi del pagamento delle prestazioni erogate alle strutture sanitarie, appare inappropriato. Inoltre, il nuovo e ulteriore accreditamento dei privati con l’Aspal è un inutile doppione con aggravio dei costi burocratici e un pericoloso tentativo di mettere le strutture sanitarie sotto il controllo politico. Se l’obiettivo è migliorare i servizi ai cittadini e combattere la povertà, lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto attribuendo le risorse alle Asl o ai Comuni».

I servizi

Interviene Ivan Piras (Fdi), componente della commissione Sanità: «La situazione è sempre più critica e la maggioranza non trova un accordo. Il confronto tra i partiti del Campo largo evidenzia una coalizione in ordine sparso con poche visioni e divergenti. Le nostre strutture sono in difficoltà, i cittadini non riescono ad accedere a servizi essenziali in tempi adeguati e le famiglie continuano a subire le inefficienze di un sistema che necessita di azioni immediate. C’è bisogno di una visione chiara e soluzioni concrete».

Sottolinea Umberto Ticca (Riformatori): «La situazione della sanità in Sardegna peggiora di giorno in giorno, con liste d'attesa infinite, stati di agitazione dentro gli ospedali, medici che partono all'estero e pazienti che hanno ormai perso fiducia nel sistema regionale. In tutto questo lo scenario politico è disarmante, con la maggioranza che è riuscita a partorire addirittura tre proposte di riforma, diverse l'una dall'altra».

I sindaci

«Serve un immediato cambio di rotta, i territori aspettano risposte da troppo tempo», avverte Gianluigi Loru, sindaco di Perdaxius e presidente del distretto sociosanitario del Sulcis. «Bisogna ripartire dai piccoli centri, che soffrono maggiormente. Sono vent’anni che la sanità è malata ma ora i problemi si stanno accentuando, comprendiamo che le cose non si possono risolvere dall’oggi al domani, ma è necessario che tutti gli amministratori siano concentrati e in sintonia per dare segnali concreti ai cittadini». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA