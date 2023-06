Scontro sulla Provinciale 2: muore coppia di Carbonia 

Due nuove croci sulla strada della morte. Questa volta a perdere la vita nella Provinciale 2 sono due pensionati di Carbonia: Antonio Cannas di 77 anni e la compagna Sofia Elsa Zoccheddu di 84. Lui vigile del fuoco in pensione, lei casalinga. La loro auto, una Fiat Punto si è scontrata con l’Audi A3 condotta da Andrea Floris, allevatore trentenne di Iglesias. Lo scontro frontale si è verificato a meno di un chilometro di distanza dal bivio per l’ingresso di Tanì, teatro di numerosi incidenti mortali accaduti recentemente sulla Sp2.

L’incidente

Erano da poco passate le 16 di ieri pomeriggio quando a poca dall’ingresso della frazione di Tani si è consumata l’ennesima tragedia sulla strada a quattro corsie che collega Villamassargia con Carbonia. Due auto si sono scontrate frontalmente e sono finite al bordo strada. L’impatto è stato violentissimo. Ogni tentativo per soccorrere i due anziani che viaggiavano sulla Fiat Punto è stato vano. L’equipe del 118 è intervenuta con la Mike di Iglesias affiancata da un’ambulanza della Sulcis Emergenze di Carbonia. I medici non hanno potuto fare altro che accertare i due decessi e organizzare il trasporto in elicottero del giovane di Iglesias rimasto gravemente ferito. Stando a quanto raccontato da alcuni automobilisti arrivati poco dopo l’incidente, i corpi senza vita di Antonio Cannas di 77 anni e della compagna Sofia Elsa Zoccheddu, di 84, sono rimasti incastrati tra le lamiere. I vigili del fuoco, arrivati dalla caserma Santa Barbara di Iglesias, hanno lavorato a lungo estrarre i due dall’abitacolo di un’auto devastata dopo lo scontro. I pompieri hanno soccorso anche Andrea Floris, prigioniero all’interno della sua Audi A3 scaraventata fuori strada in seguito all’urto. Il giovane è stato accompagnato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Avrebbe riportato numerose fratture alle gambe. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

Dopo l’incidente le forze dell’ordine hanno dovuto lavorare a lungo per di definire la dinamica dell’incidente. Ulteriori controlli verranno eseguiti anche oggi per fugare tutti i dubbi. Non è chiaro quale delle due auto abbia invaso la corsia. Sull’asfalto non si nota alcun segno di frenata. Si sa soltanto che la Fiat Punto condotta dal 77enne viaggiava in direzione Carbonia mentre l’Audi procedeva verso Villamassargia. Un malore, una fatale distrazione o chissà quale altra ragione hanno portato uno dei due guidatori ad invadere la carreggiata opposta e causare l’incidente. Nei prossimi giorni gli inquirenti sentiranno Andrea Floris. Solo allora ci saranno elementi determinanti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I disagi

Ancora una volta tantissimi automobilisti che ogni giorno percorrono la Provinciale 2 si sono trovato davanti a scene di morte di distruzione. Situazioni che purtroppo si ripetono spesso nella strada che collega Villamassargia con Carbonia. Data la pericolosità del tratto in questione i carabinieri (il Nucleo Radiomobile di Iglesias affiancato da volanti delle stazioni di Carbonia e Teulada) hanno preferito non chiudere la strada ma solo deviare provvisoriamente il traffico. In poco più di un’ora i veicoli sono stati rimossi e il tratto di strada subito ripulito dai tanti detriti. Dopo l’ennesimo incidente mortale l’atteso guardrail sulla strada provinciale 2 si rende sempre più necessario. Ma in attesa del nuovo spartitraffico l’elenco delle vittime si allunga sempre di più.

