Scontro sulla navetta da Olbia 

Eventi non stop, da novembre fino a Pasqua. Spettacoli serali nelle piazze del centro storico, un villaggio natalizio rinnovato e nuovi collegamenti con l'aeroporto di Olbia. La Fondazione Alghero mette a punto la sua strategia per trasformare la Riviera del Corallo in una destinazione turistica attrattiva anche nei mesi di bassa stagione, ma è polemica per la “navetta” da attivare da e per il capoluogo gallurese. Si teme così un ulteriore potenziamento dello scalo di Olbia a discapito di quello di Alghero. «Il Campo largo pensa ai collegamenti in autobus, ma Alghero ha bisogno di attrattività e di una vera politica di destinazione», attaccano i consiglieri di Forza Italia, Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini. Gli azzurri propongono un calendario di eventi enogastronomici e culturali programmati con largo anticipo e suggeriscono di prendere in affitto la struttura utilizzata per l’Oktoberfest per ospitare manifestazioni.

I programmi

Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, rassicura: l’ente ha già un piano per destagionalizzare i flussi turistici. Il primo passo è l'avviso esplorativo per il Cap d'Any pubblicato il 12 ottobre. «Alghero ha tutte le carte in regola per essere una destinazione turistica dodici mesi l'anno. Il nostro compito è costruire le condizioni perché questo accada davvero, non limitarci a dichiararlo», sottolinea il presidente Porcu. Dal 20 dicembre il centro storico ospiterà un villaggio natalizio completamente rinnovato e il Capodanno rappresenterà il momento culminante delle festività, «ma la programmazione proseguirà anche nei mesi successivi, fino ad aprile». Tra le novità gli spettacoli serali tematici previsti sui bastioni, a Porta Salve, in Piazza Civica, Piazza del Municipio, Piazza del Teatro, Piazza Ginnasio e Largo Lo Quarter. «Stiamo costruendo qualcosa che Alghero non ha mai avuto: un palinsesto invernale strutturato, con eventi diversi per ogni fase della stagione e spettacoli serali che trasformino il centro storico in un luogo vivo anche di notte». In questa prospettiva si inserisce la proposta di istituire una navetta invernale tra Alghero, Sassari e l'aeroporto di Olbia, con corse coordinate agli orari dei voli, per intercettare i turisti che raggiungono la Sardegna nello scalo gallurese. «Chi sceglie Alghero arriva da dove trova il volo più conveniente. Intercettare questi flussi è competere, non inseguire».

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