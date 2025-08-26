Scontro sulla Fed, Trump licenzia una governatrice 

New York. Donald Trump mette le mani sulla Fed. Dopo mesi di critiche, il presidente sferra l’attacco e annuncia la cacciata della governatrice Lisa Cook, accusandola di frode per aver truccato dei documenti al fine di ottenere un mutuo a condizioni più favorevoli. Ma l’alta funzionaria della banca centrale ha promesso battaglia: «Non lascio. Il presidente non ha l’autorità per rimuovermi», ha sostenuto avviando una causa contro l’inquilino della Casa Bianca

All’orizzonte si profila dunque uno scontro legale storico, che mette a rischio uno dei pilastri della stabilità degli Stati Uniti e dell’economia globale: la Fed e la sua indipendenza. Il siluramento della governatrice va ad allungare l’elenco delle purghe di Trump, che nelle settimane scorse ha cacciato il capo dell’ufficio statistiche e nominato un suo fedelissimo, infliggendo un duro colpo alla credibilità dei dati sul mercato del lavoro, cruciali per il mandato della Fed e per gli investitori. Se avesse successo nel rimuovere Cook, Trump avrebbe la maggioranza del board di 12 membri della Fed in termini di nomine effettuate, di fatto controllandola come fa con la Corte Suprema. Le Borse hanno reagito con cautela alla mossa inattesa del presidente Usa. Ma le Borse non sono il vero termometro dell’azione di Trump: così come accaduto per i dazi, il mercato che ha segnalato l’allarme è quello dei titoli di Stato. E le vendite sul debito a lungo termine americano sono già iniziate, con gli investitori che vedono benefici nel breve termine per possibili tagli del costo del denaro, ma rischi nel lungo periodo con la Fed costretta ad alzare i tassi per combattere l’inflazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA