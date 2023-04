Scontro sulla consegna dell’incubatore d’impresa 

Si era fatto il nodo al fazzoletto: ora Massimo Deidda, consigliere di opposizione, chiede conto alla maggioranza della promessa fatta a metà febbraio sulla consegna della struttura dell’incubatore d'impresa alle aziende aggiudicatrici. Deidda insieme a Cristian Vargiu, suo collega di minoranza, denunciarono lo stato di abbandono in cui versava la struttura ad appena qualche settimana dalla consegna: impianti elettrici da sistemare, cablaggi inservibili, vetri rotti, sanitari inutilizzabili, strutture vandalizzate. Inoltre non era stata ufficializzata la graduatoria, per la quale si aspettavano i tempi tecnici di un eventuale ricorso.

Allora gli assessori competenti Silvia Galimberti alle Attività produttive e Matteo Urru ai Lavori pubblici assicurarono che entro l'assegnazione della graduatoria definitiva i locali sarebbero stati pronti. Erano infatti già cominciati i lavori per la sistemazione dell'area parcheggi, dei contattori ci sono ed erano state attivate le procedure per la fornitura elettrica. «Proprio l'altro ieri - risponde Galimberti - il funzionario ha firmato la determina per l'affidamento dei locali, che verrà pubblicata entro oggi nell'Albo pretorio. Così come la graduatoria definitiva delle aziende alle quali daremo prestissimo comunicazione ufficiale. Così potranno preparare subito la documentazione necessaria per stipulare il contratto con il Comune. I lavori di manutenzione e igienizzazione dei locali sono a buon punto. Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a definire questa situazione per promuovere nuove attività produttive e par crescere la zona industriale».

Non sembra però essere d'accordo Massimo Deidda: «Ad oggi non c'è assolutamente nulla nell'albo pretorio - afferma - e del resto gli impegnativi lavori necessari a rendere utilizzabile la struttura avrebbero richiesto determine che io non ho visto. Dubito che le aziende potranno prendere possesso dei locali nei tempi promessi dalla maggioranza, Decimo è tra i paesi dell’area vasta a più alto tasso di disoccupazione giovanile e a fronte dell'urgenza di creare nuovi posti di lavoro, questo ritardo non è giustificabile».

