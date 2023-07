Scontro sulla concessione dell’ex Torretta dell’acqua 

«Nessun favoritismo: la concessione in comodato gratuito dell’ex Torretta dell’acqua è stata fatta nel pieno rispetto delle norme». Parole dell’assessore alla Cultura Chicco Fenu che in Consiglio ha risposto così alla mozione della minoranza sulla gestione degli immobili pubblici a Dolianova. Sulla concessione dell’ex Torretta, spazio assegnato dal Comune all’associazione Casa Falconieri per i prossimi due anni, è in atto da tempo uno scontro tra maggioranza e opposizione: «La questione è semplice - attacca la consigliera di minoranza Stefania Frigau - perché non viene applicato il regolamento comunale che impone il pagamento di un canone? Su questo punto sindaco e giunta continuano a non rispondere. Ci sono associazioni che pagano per i locali che utilizzano e altre no». Per l’ex Torretta mancherebbe inoltre un certificato di agibilità, secondo il consigliere Andrea Stochino.

«I locali hanno ottenuto l’agibilità temporanea» replica l’assessore Fenu che difende la scelta di assegnare gli spazi a titolo gratuito. «Abbiamo sposato il progetto culturale di Casa Falconieri che gestisce la struttura da oltre un anno. Grazie a loro nell’ultimo anno Dolianova ha ospitato eventi di respiro internazionale come la mostra dell’artista ucraino Pavlo Makov e la rassegna di arte spagnola con le opere di Goya e Dalì. Tutto questo a costo zero per il Comune che tenendo aperta la struttura, oltre a risparmiare sui costi di gestione, ne evita il degrado».

