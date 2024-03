Scontro sulla casa protetta 

«L’amministrazione spieghi perché ha scelto un metodo di attribuzione del punteggio complessivo che privilegia nel risultato finale l’offerta economica al massimo ribasso e non la qualità del servizio». È l’atto di accusa contenuto in una interrogazione a firma della consigliera Lisetta Bidoni sull’appalto della casa protetta di viale Trieste, passata dopo 20 anni di gestione dalla cooperativa Progetto Nuoro alla Coop Insieme di Salerno. Insomma, per la consigliera di minoranza il Comune fa economie sulle spalle degli anziani. «Questo non è vero - replica stizzito Andrea Soddu - è una falsità, il Comune ha fatto un bando che ha premiato per l’80 per cento l’offerta tecnica e il 20 quella economica».

La procedura

Pochi giorni fa è avvenuta l’assegnazione provvisoria dell’appalto da 5,4 milioni per cinque anni (dal 2024 al 2028) della casa protetta comunale per anziani di viale Trieste che dopo vent’anni ha visto terminare la gestione di Progetto Uomo (il passaggio di consegne dovrebbe avvenire entro aprile) a favore della società salernitana. Tre le società che hanno partecipato al bando. Il ribasso economico applicato dalla Insieme che ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria del 6,5 per cento dell’appalto (con un valore totale di 5.456.750 euro Iva esclusa), che per la Bidoni «inevitabilmente comporterà tagli ai costi di gestione e del personale con le relative ricadute sulla qualità del servizio. Un fatto ci preoccupa e non poco». Sul ribasso la commissione giudicatrice ha fatto una segnalazione al Rup.

L’interrogazione

La consigliera del gruppo “Progetto per Nuoro” sottolinea come pur assegnando la commissione giudicatrice a Progetto Uomo il massimo punteggio tecnico (72,72) in relazione alla qualità del servizio da erogare (programmazione e gestione dei servizi, organizzazione e qualità dei servizi proposte migliorative del servizio), «questa è risultata ultima nella graduatoria finale avendo praticato un ribasso economico contenuto».

Soddu, che dopo le dimissioni dell’ex assessora Fausta Moroni, si trova con la delega ai Servizi sociali, oltre a quella per Pratosardo e attività produttive per la rinuncia dell’altra assessora, Grazia Mele, che gestisce ad interim con quella alla Polizia locale che ha sempre tenuto per sè, replica: «È una falsità. Non so nulla della gara, e non me ne voglio occupare, sono fatti gestionali. Ma se uno legge il bando sul sito dell’amministrazione vede che l’offerta economica pesa per l’80 per cento del punteggio e l’offerta economica del 20 per cento. C’è ovviamente la clausola di salvaguardia. Non sono definite le procedure, ma quello che dice la Bidoni non è vero, non ha letto gli atti».

L’assistenza

Nell’interrogazione si chiedono certezze sulla qualità dei bisogni dei 23 anziani di via Trieste come pure per «scongiurare tagli al servizio sanitario e infermieristico, alle attività assistenziali, di cura, di socializzazione».

