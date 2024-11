Scontro sulla 554, strada chiusa 

Statale 554 chiusa per oltre due ore ieri mattina e traffico nel caos a causa dell’ennesimo incidente. Lo scontro all’altezza del semaforo con via Nenni, in territorio di Selargius: tre le auto coinvolte con cinque persone a bordo. A innescare la carambola pare sia stato un tentativo di sorpasso: due mezzi sono entrati in collisione, coinvolgendo poi anche il terzo. Questa è l’ipotesi ancora tutta da verificare.

Lo schianto

Di certo c’è che una delle auto – una Ford Mustang bianca – ha sbandato paurosamente ribaltandosi sulla strada, lungo la corsia verso la provinciale. Enorme lo spavento anche se per fortuna il conducente della berlina – soccorso dall’ambulanza del 118 - se l’è cavata con contusioni non gravi e un comprensibile stato di agitazione. Illese invece le altre quattro persone.

L’esatta dinamica dell’incidente è tutta da ricostruire e al momento sono state fatte solo ipotesi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius, coordinata dal colonnello Marco Cantori e dal capitano Tomaso Acquas. Tutto è accaduto nella tarda mattinata, attorno alle 11:30: coinvolte, oltre alla Mustang condotta da un 43enne di Sarroch con un passeggero a bordo, una Ford condotta da un giovane di Assemini e una Fiat Brava con alla guida un automobilista di Arbus e accanto un passeggero.

Caos traffico

Il traffico come capita ad ogni incidente sulla 554, al chilometro 8, è andato immediatamente in tilt e sulle due corsie dove è avvenuto l’incidente si è creata una coda lunghissima. Mobilitati il 118, i Vigili del fuoco, la Polizia locale ma anche l’Anas che ha deciso di chiudere la statale in direzione della strada provinciale 17, nel territorio di Selargius. Tutto per consentire i soccorsi e agevolare il lavoro di rimozione dei mezzi da parte dei Vigili del fuoco. Per fortuna il bilancio è stato di un solo ferito lieve. Attorno alle 14, dopo la messa in sicurezza, la 554 è stata riaperta e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

