Scontro sulla 554 causato da un blackout del semaforo 

Il mancato sincronismo nel funzionamento dei semafori all’incrocio con la statale 387, sarebbe all’origine dell’incidente di giovebdì sera sulla 554, tra i territori di Monserrato e Selargius. Due le auto coinvolte nello scontro senza per fortuna gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti. Uno è stato accompagnato in ospedale in codice giallo con ferite superficiali; l’altro, in codice rosso. Per fortuna, in ospedale le sue condizioni sono subito apparse meno gravi rispetto a quanto temuto. Il ferito non corre alcun pericolo.

Delle indagini si occupano i carabinieri della Stazione di Monserrato e del Nucleo operativo-radiomobile della Compagnia di Quartu. Sono coordinate dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras. Sembra sia stata subito accertata l’anomalia ai semafori che potrebbe essere stata la causa dello scontro fra i due mezzi in manovra all’incrocio.

Pesantissimi sono stati i disagi per gli automobilisti con lunghe code che hanno convinto anche l’Anas a chiudere per poco tempo la strada al traffico. La situazione si è normalizzata più tardi con la chiusura del sopralluogo da parte delle forze dell’ordine e con la rimozione dei mezzi rimasti danneggiati. Ieri intanto sono stati sospesi anche i lavori in corso per il rifacimento dell’asfalto.

