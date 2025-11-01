Scontro sulla 387 tra auto e moto, centauro ferito 

Auto contro moto nella serata di ieri sulla Statale 387, in territorio di Selargius. Il centauro, Filippo Cultrea, cagliaritano, è stato subito soccorso e accompagnato in ambulanza, in codice giallo, al vicino Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso l'automobilista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

L’incidente è avvenuto all’altezza del bivio di via Parteolla, la strada che porta all’Osservatorio astronomico di Selargius. Secondo i primi accertamenti, lo moto viaggiava in direzione di Dolianova, l’auto sulla corsia opposta: i due mezzi si sono sfiorati appena, ma il centauro è finito a terra. A lanciare l’allarme, sono stati lo stesso conducente dell’auto e altri automobilisti in transito. Immediato l’arrivo di una ambulanza e dei carabinieri di Quartu. ( ant. ser. )

